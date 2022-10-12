Украинские бойцы ликвидировали беззубого старшину из Пермского края 8 12.10.2022, 13:59

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В российской армии оккупант занимал сразу несколько должностей.

Украинские военные ликвидировали российского 39-летнего оккупанта, который приехал убивать украинцев из Пермского края. Об этом заявил блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

Известно, что Данил Малинчик был родом из поселка Кутамыш. Он решил, что хочет поехать на войну и подписал контракт.

Малинчик был командиром отделения - старшим мастером отделения техобслуживания взвода обеспечения танкового батальона, а также старшиной войсковой части.

«В некрологе такой перечень должностей 39-летнего жмура-контрактника, что трудно понять кем он на самом деле был этот универсальный Zолдат / матроЦ», - написал Иракли Комахидзе.

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