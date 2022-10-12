Белорусский блогер-дальнобойщик купил тягач «ценою в четыре новые покрышки» и стал работать на себя 3 12.10.2022, 14:07

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Как идет бизнес?

Роман Шитов – весьма популярный дальнобойщик на белорусском YouTube. Недавно он сделал неожиданное заявление: покидает компанию, которую хвалил на протяжении последних пяти лет, чтобы купить старый тягач и начать свой бизнес.

Av.by решил выяснить, почему мужчина совершил такой рискованный шаг, сколько денег вложил в приобретение техники и как теперь выпутывается из ситуации.

Видеоканал белоруса насчитывает почти 130 тысяч подписчиков, а Instagram — больше 25 тысяч.

27-летний могилевчанин подкупает своей искренностью: рассказывает в лайф-режиме обо всем, что случается с ним в дороге.Без красного словца и кликбейта не обходится, но зрителям это нравится: многие почитатели, вдохновившись, даже бросают свои работы и уходят в дальнобой.

«Пока другие боятся, я развиваюсь»

— Роман, как вы попали в перевозки?

— Сел за руль фуры в 2017 году — пять лет назад. До этого работал пожарным-спасателем, но почувствовал: в МЧС закис. Меня отправили на пост в деревню. Было скучно, хотелось развития: и попутешествовать, и денег заработать. Все-таки зарплата — главный мотиватор.

— Все эти годы вы проработали в хорошей компании и очень тепло отзывались о ней. Да и организация вами явно гордилась: публиковали посты с ссылками на ваши видео. Почему решили уйти?

— Раньше мы делали круги Европа — Азия, я работал на российской «дочке», на номерах РФ. Это было для меня интересно — увидеть разницу между регионами, мимо дома проехать. Но по понятным причинам Европа для нас закрылась, меня стали отправлять в рейсы исключительно по России. Подобное не совсем устраивало: не хотелось находиться где-нибудь на Дальнем Востоке, по два месяца не видя семью. Пришлось что-то менять — надо же расти!

— Но мне было очень грустно уходить. Благодаря этой компании всю Европу исколесил: посетил 28 стран. К тому же я три раза заезжал в Туркменистан. Это одна из самых закрытых стран мира после Северной Кореи: туда нужно приглашение. И то чаще всего прицеп просто прикрепляют к местным перевозчикам.

— Наемный водитель-международник — это стабильно высокий доход. Какой заработок был у вас?

— Выше, чем средняя зарплата по стране. Но конкретные числа назвать не могу: подписывал бумагу о коммерческой тайне.

— И не страшно было все менять и уходить в неопределенность?

— Нет. Наоборот, я считаю: сейчас — время возможностей. Пока другие боятся, я развиваюсь. Вообще, Беларусь — страна дальнобойщиков! Я очень многих привел в эту сферу.

— Легко говорить о возможностях, если есть накопления. У вас был стартовый капитал?

— Не было! Вообще ничего. Но и кредит я не брал. Я просто купил самые старые и дешевые тягач и прицеп, которые продавались на av.by. Пару зарплат с прошлой работы отложил разве что.

— С какими трудностями «ипэшника» уже столкнулись?

— Трудностей нет! Это, так сказать, мелочи жизни. В фирме, конечно, все делают и решают за тебя. Твоя задача — рулить, не нарушать ПДД, безопасно довезти груз до места назначения, получить товар, проверить документы. А теперь все на мне, включая поиск заказов, поддержание авто в технически исправном состоянии, устранение поломок… Но я осознанно на это шел и детали продумал. Пока все хорошо, машина справляется.

— А с оформлением ИП и необходимых документов не было сложностей?

— Я юридически не очень подкован, поэтому имелись вопросы. Бухгалтера у меня нет — только жена в помощниках. Но ни я, ни она с данной работой не сталкивались. Оформление ИП заняло около двух суток, включая процедуры в налоговой. Нужно еще обратиться в Транспортную инспекцию за лицензией, чтобы дали разрешение выполнять международные перевозки. Перед этим необходимо переучиться и получить «корочку» — на такое несколько месяцев точно уйдет.

«Купил 27-летний Volvo F12 — тягач ценою в четыре покрышки»

— Расскажите, как приобретали технику и за сколько. Почему не взяли Renault Magnum, который тоже рассматривали к покупке, — не хватило средств?

— На «Магнум» у меня были деньги, хоть и стоит он в два раза дороже. Я мог продать свой старенький Mercedes-Benz E-класса (к слову, так и сделал по итогу) и доложить нужную сумму. Но запчасти на модель втрое дороже, чем на «Вольво», — это могу сказать по опыту двух моих товарищей. Они сейчас стали на ремонт с поломкой, с которой я продолжаю тягать грузы.

— О «Вольво» опытные водители и перевозчики крайне хорошо отзывались. Никакого негатива я не услышал. К тому же у моего товарища был F12, приятель мне сразу сказал: «Рома, бери! Эта машина даже полуразваленная доедет, куда тебе надо». В итоге взял. Отдали ее почти за $4 500. Очень подкупило, что предыдущий владелец ничего об авто не скрывал, даже согласился на то, чтобы я с ним в рейс скатался и посмотрел на технику в деле. Вместе из Гомеля съездили в Брянск с 23 тоннами груза. Все прошло хорошо.

— А чего же тогда старый хозяин ее решил продать, да еще и по низу рынка?

— Сказал, закрывает бизнес из-за всей этой ситуации. Но, возможно, причина была и в том, что двигатель «сапунил», человек видел: понадобится ремонт мотора. Я это знал и понимаю: зимой придется делать. Во сколько обойдется починка? Пока не могу сказать, рассчитываю вложиться до $1 000.

— Как думаете, когда машина себя окупит?

— Она уже это сделала! Хотя относительно: я могу сейчас поменять резину или, например, отремонтировать двигатель — и на том вся окупаемость закончится, грубо говоря. А так это тягач ценою в четыре новые покрышки — не забывайте. Антифриз, масло в нем по 40 литров — тоже деньги.

— А расход топлива какой?

— 40 литров ДТ на «сотку».

— Ну а что, если по-хорошему, в тягаче еще надо сделать?

— Поршневую группу нужно менять: масла машина много «жрет». Покрышки тоже необходимо обновить. К слову, я даже звонил в «Белшину»: хотел предложить небольшой бартер, но нужного размера не оказалось в наличии, потому что он сразу разъезжается по белорусским заводам.

— На что обращать внимание при покупке тягача?

— Главное — не взять подзаборный вариант, который долго стоял на месте! Выбирайте машину, только пришедшую из рейса. Она не должна быть дорогой в обслуживании, чтобы потом на запчастях не разориться. Даже такие, казалось бы, расходники, как аккумулятор или шины, могут потом потянуть чуть ли не на половину стоимости техники.

— У крупного перевозчика вы работали на новых автомобилях. Чувствуете, что сейчас комфорта и удовольствия от поездок поубавилось?

— Свой последний Volvo FH я получал с завода. Но, пересев на старый «корч» (он мой ровесник), лично я разницы не ощутил! Не могу сказать, что FH12 — плохая машина. Да, она старая. Но довольно-таки комфортная, хорошо тянет. Выглядит хуже, чем ездит, — это я вам точно говорю! Поэтому ни о чем не жалею.

— В некоторых давних видео вы не очень лестно отзывались о Volvo. Почему? И на каких еще тягачах удалось поработать?

— Сперва меня посадили на MAN TGX 2012 г. в. с «механикой», на нем я проездил пару месяцев. После этого был Mercedes-Benz Actros 2016 г. в. с АКПП. Его в фирме те, кто работал на Volvo, очень ругали: называли прожорливым и сравнивали с КамАЗом. А мне «Мерс» нравился: никогда меня не подводил, да и кабина комфортная. Поэтому я в шутку начал в ответ критиковать «Вольво».

— Потом меня пересадили на новый Volvo FH, с ним я тоже сработался. Это передовая машина! О минусах новых тягачей с завода нечего и говорить — их попросту нет.

— А за сколько купили прицеп?

— Самый дешевый нашел в Бобруйске за $1 500. Сразу скажу: что до $5 000 ни смотрел — все хлам, все одно и то же. Немного пришлось вложиться в ремонт: при загрузке провалился пол. Принял решение постелить листы металла, ушло 1 200 BYN, но с учетом, что клал и варил их только я вместе с другом.

— Листы всегда можно продать или сдать в металлолом. Так что, исходя из экономии и практичности, выбрал не фанеру.

— Если подвести итог: сколько нужно денег, чтобы начать свой бизнес в сфере международных грузоперевозок?

— Думаю, в $10 000 можно вложиться.

— А почему семейный «Мерс» продали, если средств на покупку тягача и всего сопутствующего хватило?

— На всякий случай! Чтобы не волноваться в случае форс-мажоров и были деньги на топливо, запчасти, эвакуатор и так далее.

«YouTube приносит до $1 200 в месяц»

— Как находите сейчас заказы?

— У опытных перевозчиков уже есть база клиентов. Я пока что работаю на свое имя. Ищу заказы через специальные сайты и площадки, в том числе российские.

— Что часто возите?

— Езжу с цементом, пленкой, отходами производства в Россию, выполняю международные перевозки. Работа есть, но вопрос в том, сколько платят за эту работу.

— Есть заказы, где топливо дороже, чем денежное вознаграждение. Самые хорошо оплачиваемые перевозки — это негабаритный груз и рефрижераторы, но с ними нужно спецразрешение и спецтранспорт.

Пока в планах привести в порядок «Вольво» и поехать в Азию — Таджикистан, Узбекистан… Я знаю, что над этим многие сейчас посмеются, мол, куда он на своем «корче» докатится! Но даже просто ради контента готов доказать: это реально.

— Когда решили, что нужно транслировать свою работу в интернете, и завели блог?

— Я часто смотрел чужие блоги, даже когда дальнобоем не работал. Особенно нравилось творчество Паши Короля из Латвии. Потом начал снимать сторисы в Instagram — количество подписчиков росло постоянно. Мне стали писать, мол, круто, нам нравится — делай еще! Но многие фолловеры — люди пожилые и не так часто заходят в «Инсту», как молодежь. Они не успевали сторисы смотреть: короткие ролики висят в профиле сутки и потом пропадают. И я решил: нужно переходить на YouTube. Я очень благодарен своей аудитории за то, что меня к этому подтолкнули! Сейчас вижу по просмотрам: зрителям заходят материалы про покупку техники (особенно возрастной) и открытие ИП. К сожалению, у меня из-за количества забот в новом статусе не хватает времени снимать. Но скоро начну активнее выкладывать видео!

— YouTube приносит деньги?

— Конечно, я этого не скрываю! Месячный рекорд — $1 200. Сейчас выходит меньше — $300—500. Все зависит от числа роликов и тематики канала. Если бы снимал про бизнес, обучение — YouTube больше платил бы.

— Как вы считаете: есть у вас конкуренты на белорусском YouTube?

— Соперничества у нас нет, мы все дружим! Даже Паша Король теперь мой товарищ. С Паном Усяляном тоже знакомы. Но на сегодня по теме дальнобоя у меня самый большой канал в Беларуси.

— Как отреагировали на уход из отрасли Пана Усяляна?

— А вот так и отреагировал — сам уволился! Открытие ИП — тоже, по сути, шаг в сторону ухода из дальнобоя. Несмотря на все плюсы работы, длительные рейсы наносят вред и семье, и здоровью. Это круглосуточная опасность: никогда не знаешь, кого и что встретишь на дороге. Бандиты также не редкость. В Беларуси тебя никто не обворует, но, например, под Питером у меня как-то слили 400 литров топлива. И хотя мной было написано заявление в полицию, руководство посчитало это за пережог, мне вычли ДТ из зарплаты.

В Европе кабины постоянно вскрывают и обчищают, особенно беда с этим во Франции: там правоохранители уже даже на вызовы не реагируют.

— А почему не рассматриваете возможность работы в ЕС?

— Для российского и белорусского транспорта дорога туда закрыта.

— У меня есть мечта — потрудиться в Скандинавии: Норвегии, Швеции, Финляндии. Но семья перевешивает. А так нам и дома хорошо! В Беларусь из рейсов возвращаюсь с огромным желанием и теплотой в душе. В розовых грезах о будущем, конечно, расширяюсь, нанимаю водителя... И хотелось бы когда-нибудь купить машину посовременнее. Но пока мой старичок выручает. Спасибо и на этом!

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