Путин снова загнал себя в тупик 3 Виталий Кулик, «Апостроф»

12.10.2022, 14:34

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Фото: Getty Images

Такие действия больше похожи на неадекватный жест отчаяния.

В России слова «патриот» и «идиот» слиплись намертво. Такая установка касается не только агрессивных российских «ватников» и имперцев, а также самого кремлевского диктатора и его ближайшего окружения. Российские стратеги по дикому недоразумению полагают, что ракетные удары по украинским городам, детским площадкам, остановкам, магазинам и больницам заставят украинцев сдаться. Бункерный фюрер, не имея возможность выиграть на поле боя, а также стремительно теряя авторитет среди собственных опричников, занялся бессмысленным ракетным терроризмом. Почему такие действия больше похожи на неадекватный жест отчаяния.

Ракетная атака не повергла в шок население Украины, как на это рассчитывали Путин и его окружение. К сожалению, погибли люди, мы получили разрушения на инфраструктурных объектах и некоторые бытовые неудобства, но мы не видим паники, бегства людей за границу, как это было в первые недели войны. Народ стал более стойким.

Нельзя сказать, что этот «ракетный терроризм» был именно ответом на взрывы на Крымском мосту, хотя этот инцидент таки вывел Путина из равновесия. Еще до этого мы как эксперты предупреждали, что перед отопительным сезонам Кремль ударит по инфраструктуре, дабы осложнить нам зиму и спровоцировать недовольство. По скорости восстановления после ударов видно, что профильные службы и власти на местах прислушались к экспертным рекомендациям.

С военной точки зрения Путин, растратив ракет на сотни миллионов долларов, ничего не достиг. Хотя выступая после очередной волны ударов по городам, видно было, что он доволен результатом, а российская казенная пропаганда слишком неумело преувеличивала последствия этих ракетных ударов.

Путину нужно было хоть как-то спасать свое реноме именно в глазах наиболее агрессивной части своего окружения, разного рода «военкоров» и имперцев, которые на фоне провалов начали критиковать не только Минобороны РФ, но и лично верховного главкома. Сейчас Кремль все это преподносит именно как «ответку» за поражения в Харьковской области, на Херсонщине и прочих направлениях.

Имперцы, которые «ведутся» на такие аргументы, попросту выставляют себя глупцами. Сейчас Путин входит в раж и видно его стремление вести войну на истощение, но подобные фокусы с ударами по «стратегическим» детским площадкам и больницам, которые в Украине никого ровным счетом не пугают, можно продать российскому населению еще два-три раза, но не более. После условный ватник Вася из Хабаровска, Челябинска или другого «процветающего» российского региона задастся вопросом: "Почему мы, невзирая на эти громкие ракетные удары по украинским ТЭЦ, жилым домам и больницам, продолжает отступать и «перегруппироваться» под напором ВСУ?".

В Кремле это понимают, но все равно истерически пытаются выиграть время, рассчитывая, что вдруг украинцы дрогнут и сдадутся. Но это не произошло зимой в самом начале вторжения. Сейчас такого не будет тем более.

Виталий Кулик, «Апостроф»

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