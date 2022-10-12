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Безвозвратные потери России на войне против Украины превысили 90 тысяч человек

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  • 12.10.2022, 14:45
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Безвозвратные потери России на войне против Украины превысили 90 тысяч человек
Фото: AP

Об этом заявляют источники среди российских офицеров и ФСБ.

Безвозвратные потери российской армии в Украине составляют более 90 тысяч человек, сообщило издание «Важные истории», ссылаясь на слова двух источников: действующего сотрудника ФСБ и бывшего офицера российских спецслужб.

В безвозвратные потери включают людей, которые погибли, пропали без вести, умерли от ран или получили ранения, которые не позволяют им вернуться к военной службе.

Информация источников «Важных историй» близка к оценкам, которые ранее давали министерства обороны США и Великобритании. В августе в Пентагоне говорили, что с начала войны погибли или получили ранения от 70 до 80 тысяч российских военных. Министр обороны

Великобритании Бен Уоллес говорил в сентябре, что общие потери российский армии превышают 80 тысяч человек, из них примерно 25 тысяч человек погибли.

Генштаб Вооруженных сил Украины утверждает, что по состоянию на утро 12 октября со стороны России погибли более 63 тысяч человек.

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