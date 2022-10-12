Россияне начали убегать от мобилизации на яхтах в Южную Корею 6 12.10.2022, 14:54

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Большинству из них отказывают во въезде.

Более 20 россиян покинули Россию на яхтах, отправившись в Южную Корею. Однако большинству из них было отказано во въезде. Об этом сообщает телеграм-канал «Агентство. Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По меньшей мере 21 россиянин прибыл на борту яхт в порты Южной Кореи, однако только двум из них разрешили въезд. Остальным отказали, так как власти посчитали цель их визита «неясной».

За последние несколько дней, как сообщают местные СМИ, к юго-восточному портовому к порту Пхохан на юго-востоке страны пришвартовались три яхты, преимущественно с российскими мужчинами в возрасте от 20 до 30 лет. На борту одной из яхт находились девять мужчин и одна женщина, а на борту другой — еще четыре человека.

Одна из яхт прибыла к берегам южно-корейскому острову Уллындо 30 сентября, сообщил представитель береговой охраны Reuters. Он уточнил, что прибывшие на яхте россияне получили еду и необходимую помощь, но не уточнил причины отказа во въезде. Во вторник яхта покинула берега Южной Кореи.

Ранее на американском острове Святого Лаврентия (штат Аляска) задержали двоих россиян из Чукотки, которые проплыли 400 км на лодке. Они объяснили, что спасаются бегством «от российских военных».

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