«Расчлененная курица» и цугцванг 7 Telegram-канал «Ник и Майк»

12.10.2022, 15:05

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Как режим сам себя подставил.

Система штампует уголовные дела против тех, кто повышает цены. Радостно рапортует о 350 принятых на горячую линию звонках и начатых проверках в соответствии с сигналами бдительных граждан.

Мы писали, что иного от нее ожидать не стоит. И владельцам бизнеса лучше закрыться, чем ждать визитеров, которые с удовольствием начнут процесс, по которому светит от 3 до 10 лет. В самом «справедливом государстве» расчлененная курица может принести более серьезный тюремный срок, чем убийство.

Отдельный вид искусства – это попытка весь этот бред облечь в нормативно-правовую базу. В историю войдет постановление о стоимости расчлененной курицы. Здесь прекрасно все: «Стоимость двух полутушек, передней и задней четвертин тушки не должна превышать стоимости самой тушки, а стоимость иных частей тушки – стоимости тушки, увеличенной на 10 процентов». Предлагаем установить порядок формирования цен на продажу мытых овощей и фруктов, а также очищенных семян подсолнечника

Например, что делать в ситуации, когда скачет курс того же российского рубля, к которому уже намертво привязана валюта хунты, непонятно. Но у контролеров все просто: не возбудят дела они – возбудят дела против них за недостаточную бдительность. Цугцванг.

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