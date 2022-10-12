Украинская армия выбила оккупантов из Червоного в Херсонской области 12.10.2022, 15:13

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Бойцы 128-й Закарпатской бригады вошли в поселок.

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады освободили поселок Червоное в Херсонской области.

Об этом в Telegram сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

«Поселок Червоное в Херсонской области с боями освобожден штурмовиками 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Спасибо родному Закарпатскому легиону за службу, героическую борьбу против оккупантов и мирное небо», — написал он.

Глава ОВА также опубликовал фото из освобожденного поселка.

Ранее в оперативном командовании Юг сообщили, что Вооруженные Силы Украины закрепили успех в освобождении населенных пунктов Нововасильевка, Новогригорьевка, Новая Каменка, Трифоновка и Червоное в Бериславском районе Херсонской области.

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