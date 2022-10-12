Искусственный интеллект научился взламывать пароли по тепловым следам на клавиатуре 6 12.10.2022, 15:27

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ФОто: Adobe Stock

Систему разработали шотландские ученые.

Шотландские ученые разработали новую систему искусственного интеллекта — ThermoSecure. С помощью тепловизора она за считанные секунды угадывает пароли, которые пользователи незадолго до этого ввели на клавиатуре компьютеров и банкоматов или на экране смартфона, пишет CTV News.

Тепловизионные камеры ThermoSecure распознают клавиши, к которым прикасался человек. Последовательность символов определяется по интенсивности теплового следа: первые — самые холодные, последние — самые горячие. Модель обучалась на 1,5 тысячи тепловых изображений недавно использованных клавиатур.

ThermoSecure раскрыл 86% паролей, когда тепловое изображение было получено через 20 секунд после ввода, 76% — через 30 секунд и 62% — через минуту.

Через 20 секунд после ввода ThermoSecure взломал 67% паролей из 16 символов, 82% — из 12 символов, 93% — из восьми и 100% — из шести символов. То есть чем длиннее пароль, тем он надежнее.

Через 30 секунд после ввода ThermoSecure угадал 92% паролей, которые пользователи набирали медленно, одним пальцем. Если человек печатал быстро, результат искусственного интеллекта был хуже — 80%.

Такой технологией подбора паролей потенциально могут воспользоваться мошенники. Чтобы не стать их жертвой, ученые рекомендуют использовать как можно больше символов.

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