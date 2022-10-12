Пентагон: ВСУ изменили динамику войны 1 12.10.2022, 15:55

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Новые нападения Путина уже не могут этого изменить.

Глава Пентагона Ллойд Остин во время открытия заседания в формате «Рамштайн» заявил, что украинские военные с помощью оружия, которое они получили от Запада, изменили динамику войны. Об этом глава Пентагона пишет в Twitter.

«Путин пытается мобилизовать больше сил и заявить о принадлежности суверенных территорий Украины к России. Он бросается на гражданские цели и инфраструктуру в украинских городах. Он использует безответственные угрозы и риторику», - сказал Остин.

Он напомнил, что об успехах ВСУ стало известно еще во время сентябрьской встрече в формате «Рамштайн». И хотя сейчас Владимир Путин совершает новые нападения, Силы обороны уже изменили динамику войны.

«Они освободили сотни городов от российской оккупации и вернули тысячи километров квадратных своей земли. Эти победы принадлежат украинским солдатам. Однако помощь по безопасности контактной группы, тренировки и усилия по поддержке были жизненно важными. Мы осуществили огромный прогресс, работая вместе, и поскольку война изменилась - изменилась и миссия этой контактной группы», – отметил глава Пентагона.

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