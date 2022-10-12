Почему Соловьев, Скабеева или Пригожин не будут сидеть на скамье подсудимых в трибунале 2 12.10.2022, 16:14

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Ольга Скабеева

Спецслужбы РФ свидетелей не оставляют.

Политолог Петр Олещук в эфире Радио НВ рассказал, окажутся ли в трибунале Владимир Соловьев, Ольга Скабеева и другие российские пропагандисты, а также «повар Путина», основатель ПВК Вагнера, Евгений Пригожин.

«Россияне и российские спецслужбы показали, что они в принципе никаких свидетелей не оставляют. Если они устраняют абсолютно никому не нужных гауляйтеров и разнообразных коллаборантов с оккупированных территорий Донбасса, то я сомневаюсь, что фигуры калибра Соловьева могут живыми оказаться в руках международного правосудия», — считает Олещук.

Политолог убежден, что пропагандистов ликвидируют прежде, чем они окажутся на скамье подсудимых:

«И не потому, что их убьет народ или какие-нибудь повстанцы, враги, а потому, что их ликвидирует ФСБ. Их никто не допустит в руки правосудия, потому что эти люди абсолютно беспринципны. Они для того, чтобы спасти свою жизнь или получить какие-либо более или менее лучшие условия пребывания в тюрьме, расскажут все. Знают они, очевидно, не так много, как представители политической элиты, но достаточно».

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