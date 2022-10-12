В Эстонии митрополита РПЦ обязали прокомментировать войну в Украине 11 12.10.2022, 16:25

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Митрополит Евгений

Фото: Wikipedia

МВД страны обещало внести предложение о лишении священнослужителя ВНЖ, если тот не осудит войну.

Входящая в состав РПЦ Эстонская православная церковь опубликовала ответ ее предстоятеля, митрополита Евгения (Решетникова) на требование МВД осудить высказывания патриарха Кирилла о войне в Украине. Министр внутренних дел обещал внести предложение о лишении священнослужителя вида на жительство, если тот не осудит войну, сообщает «Радио Свобода».

В тексте ответа, который в среду появился на сайте Эстонской церкви, говорится, что Эстонская православная церковь выступает против войны, опираясь на православное вероучение. Отмечается, что это уже указывалось в сообщении Синода 6 октября.

«В связи с этим сообщаю, что я не разделяю слова Святейшего Патриарха Кирилла, произнесенные им в проповеди 25.09, об отпущении всех грехов военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга», — говорится в ответе Евгения.

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