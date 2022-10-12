В Бресте мужчина угнал автомобиль такси вместе с пассажирами 1 12.10.2022, 16:31

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Правда, проехал он всего 100 метров.

В Бресте мужчина отошел от такси на пару минут, в это время неизвестный мужчина сел за руль и уехал. Его не остановило даже то, что в машине в это время находились пассажиры. Правда, проехал он всего 100 метров, а потом ушел в неизвестном направлении. Когда его задержали, он пояснил, что просто очень хотел прокатиться. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД.

В милицию обратился водитель такси, который рассказал, что вблизи одного из увеселительных заведений Бреста неизвестный мужчина сел в его служебный автомобиль и уехал. Инцидент произошел около 5.00 часов утра.

Таксист сообщил, что приехал на вызов и припарковался. В машину сели два пассажира, а он отлучился на пару минут, не заглушив двигатель. В это время из увеселительного заведения вышел мужчина, подошел к такси, сел за руль и уехал. Метров через 100 он остановился и ушел в неизвестном направлении.

Угонщика на короткие дистанции нашли. Им оказался 35-летний ранее не судимый житель Бреста.

«Мужчина сознался в содеянном. Свой поступок он объяснил внезапно возникшим желанием прокатиться», — рассказали в милиции.

Возбуждено уголовное дело за угон.

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