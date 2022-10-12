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Ксендз Владислав Завальнюк приглашает минчан на прощальную с Красным костелом службу

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  • 12.10.2022, 16:34
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Ксендз Владислав Завальнюк приглашает минчан на прощальную с Красным костелом службу

Общину выселяют из храма.

Ксендз Владислав Завальнюк приглашает минчан на прощальную с Красным костелом службу, сообщает «Христианское видение».

Богослужение состоится сегодня в 19:00 в приходском доме храма святого Симона и святой Елены

12 октября истекает срок ультиматума, выставленного римско-католической общине, по окончательному выселению из храма и приходского дома.

Сегодня приход навестили архиепископ Тадеуш Кондрусевич и епископ Казимир Великоселец.

«Митрополит на пенсии плакал от безысходности ситуации», — рассказали свидетели этого события.

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