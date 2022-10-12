Ксендз Владислав Завальнюк приглашает минчан на прощальную с Красным костелом службу17
- 12.10.2022, 16:34
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Общину выселяют из храма.
Ксендз Владислав Завальнюк приглашает минчан на прощальную с Красным костелом службу, сообщает «Христианское видение».
Богослужение состоится сегодня в 19:00 в приходском доме храма святого Симона и святой Елены
12 октября истекает срок ультиматума, выставленного римско-католической общине, по окончательному выселению из храма и приходского дома.
Сегодня приход навестили архиепископ Тадеуш Кондрусевич и епископ Казимир Великоселец.
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