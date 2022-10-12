Ученые: Если дать человеку власть, работа его мозга изменится 12 12.10.2022, 16:52

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Власть делает человека более уверенным в себе и сдержанным.

Многие исследования в области нейронаук и психологии показали, что обладание властью над другими может оказывать глубокое влияние на человека. Часто у лидера меняется образ мышления, поведение и восприятие себя, других людей и социальных отношений. Некоторые результаты показывают, что обладание властью может сделать человека более уверенным в себе, более решительным в трудных ситуациях и эмоционально сдержанным, пишет techinsider.

Если одни исследования показали потенциально положительное влияние власти на лидера, другие подчеркивали возможные риски. В частности, некоторые исследования показали, что человеку, занимающему высокую должность труднее принимать точку зрения других.

Исследователи из Университета Антверпена в Бельгии сосредоточились на том, как власть влияет на нарушение равенства. Ученые пишут ученые: «С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) мы показали, что предпочтение человеком выгоды (получение большего, чем другие) или невыгоды (получение меньшего) зависит от наличия социальной власти».

Вывод ученых вполне предсказуем: лидеры очень не любят, когда их обделяют, и спокойно принимают подарки, даже за счет других. Неожиданным оказалось то, что мозг лидера, как бы «подталкивает» человека к получению выгоды.

В исследовании приняли участие 40 взрослых добровольцев. Каждому из них отводилась либо роль лидера, либо роль рядового члена команды. Всех участников попросили выполнить задание внутри сканера фМРТ.

Сканеры фМРТ — это неинвазивные технологии, которые отображают активность мозга в реальном времени. В своих экспериментах исследователи просили участников выполнить задание, которое требовало оценки 36 денежных распределений, различающихся по степени неравенства.

Ученые пишут: «Наши данные показывают, что лидерство усиливает неприятие невыгодного для самого человека неравенства, и наоборот — уменьшает неприятие выгодного неравенства. По мере того, как растет выгода, растет и искушение иметь больше, чем другие».

Исследователи обнаружили, что при оценке неравного денежного распределения, которое приносило лидеру пользу, его мозг снижал активность в левой и правой дорсолатеральной префронтальной коре. Но этого снижения не наблюдалось, когда лидеры оценивали сценарии неравенства, которые им выгоды не приносили.

Левая и правая дорсолатеральная префронтальная кора — это области мозга, которые связаны с функциями исполнительного контроля, включая планирование, торможение и рабочую память. В своей статье исследователи выдвигают гипотезу, что наблюдаемое снижение активности этих регионов снижает самоконтроль лидера при тех сценариях, которые приносят ему существенную выгоду.

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