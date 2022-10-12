Новые понтоны россиян в Херсонской области находятся под огневым контролем ВСУ 2 12.10.2022, 17:02

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иллюстрационное фото

В момент переправки оружия враг получает «привет» от украинской артиллерии.

Бойцы Вооруженных сил Украины держат под огневым контролем две понтонные переправы россиян через реку Ингулец, которые оккупанты возвели на днях.

Об этом сообщает РБК-Украин со ссылкой на заявление депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя во время брифинга.

«Те две альтернативные переправы, которые были возведены россиянами, это переправы в районе Дарьевки, в районе реки Ингулец. Эта река делит правый берег Херсонской области на две части: одна - это как раз это северное направление, Бериславское, где сейчас происходят контрнаступательные действия, вторая часть правобережья - это сам Херсон и Николаевское направление», - рассказал Хлань.

По его словам, при помощи этих переправ в районе села Дарьевка россияне могут перебрасывать технику, которую они пытаются переправлять через Новую Каховку и дамбу Каховской ГЭС, усиливая оборону Николаевского направления или наоборот - укрепляя Бериславское.

Также депутат отметил, что россияне уже построили временные переправы через шлюз Каховской ГЭС и неподалеку Новой Каховки.

«Но как бы ни пытался оккупант обустраивать эти альтернативные переправы, они все равно находятся под устойчивым огневым контролем наших ВСУ и в момент переброски оружия, как всегда, враг получает привет от нашей артиллерии», - подчеркнул Хлань.

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