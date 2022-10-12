МВД Украины: Вторжение из Беларуси будет остановлено на границе 8 12.10.2022, 17:09

7,070

Потери со стороны агрессора будут высокие.

Минирования на границе Украины с Беларусью являются исключительно оборонительной мерой, в случае вторжения с севера враг получит отпор непосредственно на границе.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко во время брифинга в Military Media Center 12 октября, сообщает «Украинская правда».

«Логика действий Украины является вынужденно оборонительной. Мы уже имели факты наземного вторжения со стороны нашего северного соседа, использования его инфраструктуры и осуществления обстрелов – иначе реагировать мы не можем.

Потери со стороны агрессора будут высокие (в случае вторжения с севера - ред), а отпор будет дан непосредственно на границе», — сказал Игорь Бондаренко.

Он добавил, что в октябре месяце Украина готова к возможному вторжению с севера в разы лучше, чем, например, в июне. Бондаренко отметил, что минирование также является лишь оборонительной мерой.

«Минирование – это меры оборонительного характера. Мы это делаем, чтобы враг понял, что отпор будет оказан, и не будет ситуации как в феврале, когда мы рассчитывали на соблюдение практики добрососедских отношений, но получили другой сценарий», – сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».