МВД Украины: Вторжение из Беларуси будет остановлено на границе

МВД Украины: Вторжение из Беларуси будет остановлено на границе8
- 12.10.2022, 17:09
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Потери со стороны агрессора будут высокие.
Минирования на границе Украины с Беларусью являются исключительно оборонительной мерой, в случае вторжения с севера враг получит отпор непосредственно на границе.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко во время брифинга в Military Media Center 12 октября, сообщает «Украинская правда».
«Логика действий Украины является вынужденно оборонительной. Мы уже имели факты наземного вторжения со стороны нашего северного соседа, использования его инфраструктуры и осуществления обстрелов – иначе реагировать мы не можем.
Потери со стороны агрессора будут высокие (в случае вторжения с севера - ред), а отпор будет дан непосредственно на границе», — сказал Игорь Бондаренко.
Он добавил, что в октябре месяце Украина готова к возможному вторжению с севера в разы лучше, чем, например, в июне. Бондаренко отметил, что минирование также является лишь оборонительной мерой.
«Минирование – это меры оборонительного характера. Мы это делаем, чтобы враг понял, что отпор будет оказан, и не будет ситуации как в феврале, когда мы рассчитывали на соблюдение практики добрососедских отношений, но получили другой сценарий», – сказал он.