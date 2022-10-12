ГАИ приняло новые правила для велосипедистов в Беларуси

ГАИ приняло новые правила для велосипедистов в Беларуси5
- 12.10.2022, 17:28
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Новые правила для велосипедистов в Беларуси будут действовать уже с 27 октября.
В Беларуси меняются Правила дорожного движения, касающиеся велосипедистов, рассказал представитель ГАИ. Новые правила для велосипедистов в Беларуси будут действовать уже с 27 октября 2022 года, сообщает «Комсомолка».
В частности, велосипедисты смогут больше не спешиваться, пересекая проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Однако делать это будет возможно с одним четким условием.
- При подъезде к пересечению с проезжей частью велосипедист должен будет заблаговременно снизить скорость, убедиться в безопасности выезда на проезжую часть и пересекать ее со скоростью идущего шагом пешехода, - прокомментировал Александр Бабич, замначальника отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска.
Это условие поставлено в интересах водителей авто, чтобы они могли своевременно обнаружить велосипедистов и обеспечить им безопасный проезд через дорогу.
Также определены нововведения и в отношении «водителей» средств персональной мобильности (СПМ): электросамокатов, сигвеев, моноколес и т.д. Так, пользователей СПМ в Беларуси приравняют к пешеходам, то есть для них будут действовать такие же ПДД и аналогичная ответственность за нарушения.
- Закреплены права и обязанности, определено, как этим пользователям действовать в той или иной ситуации, - добавил представитель ГАИ.
Кроме того, в Беларуси детям до 14 лет запретят передвигаться на электросамокатах, сигвеях, моноколесах и других СПМ за пределами жилых зон или дворов.
- На этих территориях пешеходы пользуются преимуществом перед транспортными средствами, - напомнили в ГАИ.