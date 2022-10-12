В Молдове рассматривают возможность объявления частичной мобилизации 4 12.10.2022, 17:41

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Глава Минобороны страны рассказал о состоянии армии.

В Молдове анализируется возможность объявления частичной мобилизации, чтобы повысить боеготовность. Об этом заявил министр обороны страны Анатолий Носатый в интервью телеканалу PROTV. Его комментарий на русском языке опубликовало издание Gagauzinfo.MD.

«Мобилизация – достаточно сложный процесс, и она не объявляется при каждом обычном изменении ситуации. Необходим тщательный анализ, и если это действительно необходимо, будет проведена частичная мобилизация в целях подготовки армии и повышения способности вооруженных сил реагировать на угрозы», — сказал Носатый в ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, техники у армии достаточно, однако вся она устарела, так как произведена в 1960–1980-х годах. Армия испытывает очень большие сложности с запчастями, особенно с резиной для техники, которая уже не выпускается.

«Мы стараемся поддерживать в надлежащем состоянии. Из 10 делаем пять, из пяти – три и так далее, чтобы иметь возможность среагировать в случае чего», – сказал он.

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