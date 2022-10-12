Ученые обнаружили необычную активность на спутнике Юпитера 12.10.2022, 18:07

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Под ледяной поверхностью спутника может находится огромный океан из жидкой воды.

Сейчас ученые считают, что на спутнике Юпитера, Европе, под ледяной поверхностью находится огромный океан из жидкой воды, в котором потенциально может существовать жизнь. Но новое исследование предполагает, что этот океан – не единственный водоем на Европе. Данные с космического аппарата "Галилео" указывают на то, что рядом с поверхностью могут находиться небольшие озера с соленой водой. Ученые из NASA предполагают, что эти озера извергаются потоками вязкого льда, которые выходят на поверхность спутника Юпитера, пишет Phys (перевод - «Фокус»).

Новое исследование, которое представили ученые из Лаборатории реактивного движения NASA предполагает, что вода может выходить из этих озер на поверхность либо в виде потоков пара, либо в виде извержений вязкого льда или криолавы.

- Наше моделирование показывает, что в верхних слоях ледяной оболочки Европы действительно могут быть неглубокие озера, которые находятся на глубине от 4 до 8 км под поверхностью. И они проявляют необычную активность в виде извержений. Эти извержения точно не выходят из глобального океана, который находится намного глубже, — говорит Элоди Лесаж из Лаборатории реактивного движения NASA.

Ученые считают, что на данной глубине лед самый холодный и самый хрупкий. Когда озера начинают замерзать, то они расширяются, что и вызывает извержения на поверхность. Но ученые считают, что эти озера скорее всего широкие, но неглубоки и напоминают по форме блины.

Проверить эту теорию, а также гипотезу о существовании подземного океана на Европе сможет уже в 2030 году космический аппарат Europa Clipper. Этот аппарат будет вращаться вокруг Юпитера, но также сделает примерно 50 виток вокруг Европы. Космический аппарат будет оснащен специальными радарами, которые помогут обнаружить как мелкие озера у поверхности, так и океан глубоко под ледяной оболочкой Европы.

Также Europa Clipper будет делать подробные цветные изображения поверхности спутника Юпитера в высоком разрешении, измерять температуру в разных регионах спутника и конечно же, будет искать признаки криоизвержений. А еще ученые считают, что этот аппарат возможно сможет обнаружить признаки микробной жизни в океане Европы.

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