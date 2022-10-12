«Такие деньги в Беларуси начальники получают» 2 12.10.2022, 18:26

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Белорус рассказал, как в Польше в удовольствие работает курьером.

Сергей переехал в Польшу в начале лета 2022 — уехал с женой в поисках лучшей жизни. Для переезда молодая пара выбрала Гданьск, там Сергей без знания языка устроился курьером в доставку еды. Доставляет велосипедом, и в месяц зарабатывает около $1000. Про свой первый опыт работы в Польше белорус рассказал MOST.

Сергей родом из Гродно, работал администратором одного из заведений. У жены была похожая работа, сейчас она работает дистанционно. После начала полномасштабной войны в Украине пара решила делать визы и уезжать из страны. Парень говорит, что про переезд думали и раньше, но ситуация в Украине ускорила процесс. Переезжать решили в Польшу, хотя рассматривали и США.

Променял порт на доставку

Сначала пара планировала остановиться в приграничном Белостоке (50 км до границы с Беларусью и 70 км до Гродно), но выбрала Гданьск на берегу Балтийского моря.

— Нам, гродненцам, Белосток хорошо знаком. Решили двинуться дальше и выбрали Гданьск — туристический город, рядом море. И не прогадали. Город очень понравился. Развитая инфраструктура и много белoрусов.

Сергей планировал, что после переезда сразу устроится работать в порт разнорабочим, которые помогают строить яхты. Зарплата на старте в районе 5000 злотых. Знакомые устроили парню собеседование, которое он успешно прошёл. Но вот выходить на работу не стал.

— Должен был в понедельник приступить к работе, но отказался. За выходные я встретился с беларусoми, которые там работают. Они рассказали про условия и постоянную пыль. Предложили пойти в доставку:

«Порт — это не твое, иди лучше в доставку, всегда будешь на велосипеде. Это то, что ты любишь». Так я с понедельника начал работу в доставке.

За первую неделю накатал 700 км

Для работы Сергей выбрал одну из популярных служб доставки в Гданьске — Glovo. Там работает много белoрусов и украинцев. Чтобы начать работу, нужен телефон и фото паспорта. В течении двух дней кандидатуру рассматривают, о потом дают доступ к программе.

— Из затрат — только специальная сумка для заказов. Она мне обошлась в районе 120 злотых, эти деньги потом вычитали из зарплаты. Выдали еще пауэрбанк и крепление для телефона.

Работать начал на своём велосипеде, который привёз из Беларуси. В первый день проработал только четыре часа и заработал 90 злотых. Вникал в процесс работы, знакомился с приложением.

За первую неделю Сергей изучил Гданьск и объехал все районы города. Накатал около 700 км и заработал примерно 1500 злотых.

— Понравилась работа, поэтому решил остаться. Это и велотренировки, которые я очень люблю, и хороший заработок. На старте такие деньги мало кто предлагает в Польше. Если не лениться и активно работать, то можно зарабатывать на доставке по 25-27 злотых в час.

Хорошая работа в Польше

За первый месяц Сергей заработал 4,5 тысячи злотых. Говорит, что это ещё не высокая зарплата по сравнению с активными курьерами Гданьска.

— Я брал выходные, поэтому было много свободного времени. Познакомился с нашими ребятами, которые за две недели без выходных зарабатывали по 4000 злотых на велосипедах. В Гданьске много хороших велодорожек, это приятно удивило. Есть доставщики, которые работают на машинах и скутерах, но у них дополнительные растраты на топливо.

Сергей добавляет, что курьер в обычном темпе с выходными может за месяц выходить стабильно на зарплату в районе 4-5 тысяч злотых.

— Спустя три месяца стал работать меньше, стараюсь в неделю выходить на 1000-1200 злотых. В среднем накатываю от 70 до 130 километров в день. Всё зависит от заказов. Пять дней в неделю по девять часов. Я доволен работой. Сейчас начнёт холодать, будет моя первая зима в Гданьске. Говорят, в этом городе снега не очень много, вот и проверим.

Плюсы:

- Работа с людьми и изучение языка.

- Свободный график, можно совмещать с другой работой.

- Высокая зарплата.

- Чаевые.

Минусы:

- В сильный дождь на велосипеде сложно работать.

- Устаёшь физически, особенно поначалу.

- Нет страховки и если заболеешь, лечиться придётся за свой счёт.

— Для себя я сделал вывод, что для старта работа курьером в Польше — хорошая работа с высокой зарплатой. Такие деньги в Беларуси начальники получают, а я на доставке, на своём велосипеде и в удовольствие. Советую белорусам, чтобы не стеснялись работать курьером. Эта работа даст возможность заработать на первое время и обосноваться в Польше.

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