Какой будет погода в Беларуси на неделе? 12.10.2022, 18:53

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Подробный прогноз на 13-15 октября.

13 октября погодные условия в Беларуси будет определять поле повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах страны будет сгущаться туман, пишет pogoda.by.

Ветер неустойчивый слабый Температура воздуха минимальная ночью +1.. +6°С, местами заморозки 0,..-3°С; максимальная температура воздуха днем +10.. +16°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

14-15 октября погодные условия в Беларуси в основном продолжит определять область повышенного атмосферного давления, лишь 15 октября по северо-западу страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела.

14 октября: переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах страны будет сгущаться туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +1 .. +6°С, местами заморозки 0,.. -3°С; температура воздуха днем +10 .. +16°С.

15 октября: облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в утренние и дневные часы в отдельных районах по северо-западу страны возможны кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +2.. +9°С, по крайнему востоку страны в отдельных районах заморозки 0,.. -2°С; температура воздуха днем +11 .. +17 °С.

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