«Весь фронт отступает, гаубицы у них такие - пол-лесополосы подлетает» 8 12.10.2022, 19:18

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Украинское ГУР опубликовало перехват разговора россиянина.

Российские военные не выдерживают артиллерийских обстрелов Вооруженных сил Украины и отходят, бросая оружие. Об этом рассказал знакомому оккупант из Иркутска, перехват разговора которого опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупант рассказывает, что они отступают через день, у них нет никакой логистики. По его словам, 2отдали» уже 15 км. Его собеседник недоумевает, почему так происходит.

- Весь фронт назад отступает. Арта там, авиация еб..ит, – отвечает он. По словам оккупанта, им не хватает своей артиллерии и авиации.

- Мы не жрем, не моемся. По лесополкам, как бичи. Сегодня за ночь два раза позиции меняли. Эти лопаты еб..ые, только как крот рыть успеваешь, – сказал он.

Оккупант рассказал, что акртиллерийские обстрелы практически не дают им поднять голову.

«Они х..рят из всего: танки, «Грады», «Ураганы», самолеты, вертолеты, минометы, гаубицы... Гаубицы у них такие – пол-лесополки подлетает, – пожаловался он.

Оккупант добавил, что российские войска сбегают, бросая вооружение, по всему фронту.

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