«Весь фронт отступает, гаубицы у них такие - пол-лесополосы подлетает»8
- 12.10.2022, 19:18
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Украинское ГУР опубликовало перехват разговора россиянина.
Российские военные не выдерживают артиллерийских обстрелов Вооруженных сил Украины и отходят, бросая оружие. Об этом рассказал знакомому оккупант из Иркутска, перехват разговора которого опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
Оккупант рассказывает, что они отступают через день, у них нет никакой логистики. По его словам, 2отдали» уже 15 км. Его собеседник недоумевает, почему так происходит.
- Весь фронт назад отступает. Арта там, авиация еб..ит, – отвечает он. По словам оккупанта, им не хватает своей артиллерии и авиации.
- Мы не жрем, не моемся. По лесополкам, как бичи. Сегодня за ночь два раза позиции меняли. Эти лопаты еб..ые, только как крот рыть успеваешь, – сказал он.
Оккупант рассказал, что акртиллерийские обстрелы практически не дают им поднять голову.
«Они х..рят из всего: танки, «Грады», «Ураганы», самолеты, вертолеты, минометы, гаубицы... Гаубицы у них такие – пол-лесополки подлетает, – пожаловался он.
Оккупант добавил, что российские войска сбегают, бросая вооружение, по всему фронту.