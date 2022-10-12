Что из продуктов стоит в белорусских магазинах меньше 1 рубля 1 12.10.2022, 19:25

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Список продуктов небольшой.

Случчанка посмотрела, что из продуктов стоит меньше одного рубля и поделилась результатом с kurjer.info:

- Купила сегодня в магазине за 99 копеек хлеб «Годный» весом в полкило. Он был тёплый, ароматный, почти как батон. Была там ещё булка с отрубями дешевле на пару копеек, но отруби — это на любителя. Пока несла его домой, ощущая рукой, какой он свежий, аппетит разыгрывался ещё больше. И тут мне стало интересно, а что ещё из продуктов можно купить по цене дешевле 1 рубля.

Зашла по дороге в один из супермаркетов Слуцка. И вот что я нашла:

1. Овсяная каша моментального приготовления (40 г) — 99 копеек.

2. Кефир детский (250 г) — 60 копеек.

3. Фруктовый лёд со вкусом арбуза — 96 копеек.

4. Бутылка минеральной газированной воды (1,5 литра) — 99 копеек.

5. До 1 рубля стоит пакетик кофе, халва или шоколадная конфета.

Наесться из всего этого списка продуктов можно только хлебом. Может, конечно, кто-то найдёт что-нибудь ещё.

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