Что из продуктов стоит в белорусских магазинах меньше 1 рубля

Что из продуктов стоит в белорусских магазинах меньше 1 рубля1
- 12.10.2022, 19:25
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Список продуктов небольшой.
Случчанка посмотрела, что из продуктов стоит меньше одного рубля и поделилась результатом с kurjer.info:
- Купила сегодня в магазине за 99 копеек хлеб «Годный» весом в полкило. Он был тёплый, ароматный, почти как батон. Была там ещё булка с отрубями дешевле на пару копеек, но отруби — это на любителя. Пока несла его домой, ощущая рукой, какой он свежий, аппетит разыгрывался ещё больше. И тут мне стало интересно, а что ещё из продуктов можно купить по цене дешевле 1 рубля.
Зашла по дороге в один из супермаркетов Слуцка. И вот что я нашла:
1. Овсяная каша моментального приготовления (40 г) — 99 копеек.
2. Кефир детский (250 г) — 60 копеек.
3. Фруктовый лёд со вкусом арбуза — 96 копеек.
4. Бутылка минеральной газированной воды (1,5 литра) — 99 копеек.
5. До 1 рубля стоит пакетик кофе, халва или шоколадная конфета.
Наесться из всего этого списка продуктов можно только хлебом. Может, конечно, кто-то найдёт что-нибудь ещё.