закрыть
12 октября 2022, среда, 21:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Топ-5 увлекательных фильмов для поднятия настроения

  • 12.10.2022, 19:31
  • 3,770
Топ-5 увлекательных фильмов для поднятия настроения
Кадр из фильма "Собачья жизнь"

Эти киноленты отлично подойдут для вечернего просмотра всей семьей.

Если ищите что посмотреть всей семьей для хорошего настроения, то «Униан» подготовил топ-5 отличных вариантов.

«Собачья жизнь»

Детский фильм с элементами фэнтези - отличный вариант для просмотра всей семьей. Он рассказывает историю мальчика Этана и его собаки от лица самого питомца.

«Приключения Паддингтона»

Главный герой комедии — это медведь по имени Паддингтон из дремучего Перу. Он приехал в Лондон, чтобы обрести семью и стать настоящим английским джентльменом. Но на этом пути его ожидают приключения, наполненные опасностью.

«Элвин и бурундуки»

Серия душевных фильмов для семейного просмотра на несколько часов отвлечет вас от реальности.

Вымышленная мультипликационная певческая группа заставит и посмеяться, и сопереживать главным героям.

«Мы купили зоопарк»

Фильм о том, как семья потратила все свои сбережения, чтобы спасти заброшенный сельский зверинец. В зоопарке находились две сотни экзотических животных.

«Кролик Питер»

Это и фильм, и мультфильм одновременно. История кролика и его семьи - трагическая. Его отец погиб, и теперь маленький Питер взял на себя обязанности главы семьи в войне за один из местных огородов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Если Лукашенко вступит в войну, ВСУ ударят по военным штабам в Беларуси
Если Лукашенко вступит в войну, ВСУ ударят по военным штабам в Беларуси Влад Волошин
Мафиозную власть необходимо ликвидировать
Мафиозную власть необходимо ликвидировать Леонид Невзлин
Нобель – свидетель защиты
Нобель – свидетель защиты Андрей Санников
Костел и этих переживет
Костел и этих переживет Ирина Халип