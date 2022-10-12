«Бизнес сейчас замер» 8 12.10.2022, 19:49

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Что происходит в магазинах из-за запрета на повышение цен?

В Беларуси с 6 октября юрлицам и ИП нельзя повышать цены на товары и услуги. По их офисам и магазинам уже начали ходить представители «власти» и арендодатели — проверяют и предупреждают. Бизнес рассказал «Зеркалу», как проходят такие визиты.

«Весь бизнес сейчас замер — боимся ошибиться»

Ирина работает в головном офисе розничной торговой сети, магазины которой находятся по всей Беларуси. Девушка рассказала, что про требование «заморозить» цены они узнали в тот же день, как об этом заявил Лукашенко — 6 октября. И тем же вечером в один из их магазинов пришла проверка.

— Это был местный прокурор, одетый в гражданскую одежду. Он как обычный посетитель ходил по магазину и смотрел на цены, уточнял что-то у продавца. А потом сообщил, что он — проверяющий. Сотрудница сразу позвонила нам и сообщила об этом мужчине, — вспоминает Ирина.

Руководство из главного офиса предположило, что проверки с контролем цен в ближайшие дни пойдут одна за одной, а поэтому дало распоряжение сотрудникам магазинов: проверяющим предлагать звонить в офис, никаких показаний им не давать, документы не показывать.

— Как мы и предполагали, в магазины начали приходить работники прокуратуры, исполкомов, представители арендодателей (если торговая точка находилась, например, в торговом центре). Вели они себя корректно, никто не стремился попасть во внутреннее помещение и заполучить документы, если слышали от наших сотрудников «нет».

При этом контролерам не запрещали ходить по торговому залу, фотографировать ценники на товар или переписывать с них данные. Ирина отметила, что эти люди чаще приходили, чтобы предупредить о том, что с 6 октября цены на товары поднимать нельзя, давали расписаться в постановлении.

— Тем не менее по одному магазину начали вести проверку. Но спустя пару дней нам сказали, что там все в порядке, хотя проверять эту торговую точку еще не закончили.

Ирина говорит, что сейчас контролирующие органы забрасывают их запросами о предоставлении действующих прейскурантов на товар. Девушка отметила, что сделать это недолго, куда сложнее решить, как дальше работать при назначении цен.

— Не только мы, но и весь бизнес сейчас замер — боимся ошибиться, потому что знаем, чем это чревато. Например, какую цену назначать, если поступивший товар имеет такое же название, как и старый, но в нем есть какая-то дополнительная опция?

Девушка считает, что новое распоряжение «сырое», непонятно, как его трактовать. Чтобы решить эту проблему, главный офис решил, что «будет бороться с этим бюрократией» — забрасывать МАРТ письмами с вопросами о назначении цены на новый товар.

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