В Совете Европы призвали страны больше поддерживать белорусских правозащитников 3 12.10.2022, 20:29

Комиссар предложила членам Совета Европы четыре конкретные направления поддержки.

Государствам-членам Совета Европы следует оказывать больше поддержки белорусским и российским правозащитникам. Об этом 12 октября заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

«Недавнее присуждение Нобелевской премии мира и премии Вацлава Гавела правозащитникам из России, Беларуси и Украины является дополнительным признанием международным сообществом той важнейшей роли, которую правозащитники играют в продвижении и защите прав человека для всех, особенно во времена войны и кризиса, подобного нынешнему, — сказала Миятович. — Многие из этих правозащитников, находясь в изгнании или в своих странах, сейчас нуждаются в более решительной поддержке со стороны государств-членов Совета Европы».

Комиссар предложила членам Совета Европы четыре конкретные необходимые сейчас направления поддержки:

публично осудить нарушения в отношении российских и белорусских правозащитников — «особенно сейчас, когда они сталкиваются с растущим судебным преследованием и преследованием за свое сопротивление войне». Призвать к освобождению правозащитников, многие из которых попали в тюрьмы за свою деятельность, и к привлечению к ответственности тех, кто виноват в их преследовании;

оказывать постоянную политическую и практическую поддержку правозащитникам, которые остаются в Беларуси и России и продолжают деятельность, в том числе продолжать и увеличивать направляемую им финансовую помощь, обеспечивая безопасность бенефициаров;

помочь правозащитникам, активистам гражданского общества и их семьям безопасно переселиться в страны Совета Европы, обеспечить доступ к экстренному оформлению виз и проездных документов, помощь в интеграции, гарантировать защиту от экстрадиции;

выделить постоянное место жительства в принимающих странах, облегчить работу и предоставить социальные льготы правозащитникам и их семьям, упростить процесс регистрации и функционирования их юридических лиц.

«Правозащитники, волонтеры и независимые журналисты, в том числе из России и Беларуси, играют важную роль в контексте продолжающейся войны в Украине. Некоторые из них работают на местах, документируя нарушения прав человека, помогая жертвам и информируя весь мир, особенно русскоязычное общество. Они неустанно вносят свой вклад в повышение осведомленности и раскрытие правды, иногда рискуя своей свободой, безопасностью и даже жизнью.

На протяжении слишком многих лет правозащитники по всей Европе и даже за ее пределами подвергались преследованиям, заключению в тюрьмы или убийствам. Настало время, чтобы государства-члены Совета Европы изменили эту тенденцию. Работа с правозащитниками, их поддержка и наведение мостов для лучшего будущего имеет решающее значение для мирной Европы, где права человека, демократия и верховенство закона станут реальностью для всех», — подчеркнула Миятович.

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