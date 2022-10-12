В Гомеле уволили нескольких сотруднков госрадио 1 12.10.2022, 20:47

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Артем Забиран, бывший радиоведущий Гомельского городского радио

Их обвинили в поддержке протестующих в 2020 году.

На «Гомельском городском радио» уволили нескольких сотрудников — радиоведущих обвинили в поддержке протестующих в 2020 году. Накануне их имена появились в провластных телеграм-каналах.

Во вторник, 11 ноября, в провластном телеграм-канале появились пост, где якобы один из подписчиков пожаловался на радио 107.4FM в Гомеле, учредитель которого — местный исполком. В эфире, по словам пользователя, «так расписывают достоинства некоего Ю. А. Дудя, рассказывают, какой он успешный, знаменитый и весь из себя классный», который, по мнению автора, «втаптывал в грязь нашу страну». Возмутило его и то, что ведущий поздравил российского журналиста с днем рождения.

После в канале выложили скриншоты из соцсетей радиоведущих Артема Забирана и Ярослава Бычковского, среди них — клип Касты «Выходи гулять», видео Максима Каца о Нине Багинской, лайки на постах, где есть БЧБ-символика.

Как стало известно «Зеркалу», Забиран и Бычковский уже уволены. Еще утром в среду, 12 октября, их фамилии были на сайте «Гомельского городского радио», но к середине дня исчезли.

Сам Забиран выложил пост в фейсбуке с трудовой книжкой и подписью: «Ну, что ж… Это были 3 классных года работы в хорошем коллективе. Я буду скучать».

По словам источника, знакомого с ситуацией, лишились рабочего места и другие сотрудники, а коллективах других гомельских госСМИ начались проверки.

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