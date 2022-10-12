Европа успешно замещает импорт российской нефти 12.10.2022, 20:54

Импорт нероссийской нефти вырос до максимальных объемов с 2016 года.

Менее чем через два месяца в Евросоюзе начнет действовать эмбарго на поставки нефти из России. Пока они идут, но доля российского импорта в совокупности упала до 21% с 34% в 2021 г.

В сентябре Европа (исключая Турцию) импортировала 8,46 млн баррелей сырой нефти и конденсата в сутки, по данным Vortexa, это максимум с января 2020 г. Больше всего сырья поступило из Африки (3,1 млн баррелей), Северной Америки и с Ближнего Востока (по 1,4 млн); в январе на эти регионы приходилось 2,3 млн, 1,2 млн и 0,64 млн баррелей соответственно.

Россия в сентябре смогла продать 1,78 млн баррелей нефти и конденсата против 3 млн баррелей в сутки перед началом войны.

Импорт нероссийской нефти вырос до максимальных объемов с 2016 г., когда Vortexa начала собирать соответствующие данные, сообщает Bloomberg. Импорт же российской, наоборот, находится почти на минимальном уровне за тот же период (меньше было только в августе — 1,69 млн).

Максимальная доля, 37%, сейчас приходится на поставки из Африки.

Несмотря на падение российских поставок, Европе необходимо найти им на замену все еще достаточно большой объем нефти. Около 300 000 баррелей в сутки дополнительно потенциально могут предоставить США и еще 400 000 баррелей — Казахстан, по оценке Международного энергетического агентства (здесь речь только о сырой нефти). В IV квартале Норвегия также запланировала нарастить экспорт, увеличение объема может составить 220 000 баррелей в сутки.

Правда, спрос в Европе в ближайший год может оказаться ниже из-за рецессии, которая грозит экономике региона. МВФ ожидает спада в еврозоне во втором полугодии этого года, а итоговый рост в 2022 г., согласно опубликованному во вторник новому прогнозу, составит всего 1% — против 4,6% годом ранее. В следующем году МВФ ждет роста на 1,4%.

Проблемы в мировой экономики заставили ОПЕК в среду в четвертый раз с апреля снизить прогноз роста мирового среднесуточного спроса на нефть в этом году — на 460 000 баррелей до 2,63 млн баррелей. Прогноз на следующий год снижен на 360 000 до 2,34 баррелей, совокупный спрос составит 102,02 млн баррелей.

ОПЕК и присоединившиеся к ней нефтедобывающие страны, включая Россию, на прошлой неделе решили снизить нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки, несмотря на охлаждение экономики, — а, возможно, и благодаря ему. Цена нефти Brent снизилась к началу октября до $85 за баррель, и ОПЕК+ хочет ее поддержать. Против выступали США, и решение ОПЕК+ спровоцировало конфликт между Вашингтоном и Эр-Риядом.

Чтобы не допустить роста цен на нефть после вступления в силу эмбарго ЕС, западные страны пытаются разрешить поставки российской нефти, но ограничить ее цену. О введении потолка договорились страны «большой семерки», а Евросоюз включил соответствующие ограничения в восьмой пакет санкций. Но конкретное значение потолка до сих пор не определено.

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