Режим Лукашенко опубликовал проект закона об амнистии 9 12.10.2022, 21:00

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«Политические» под амнистию не попадают.

На Национальном правовом интернет-портале опубликовали проект закона об амнистии. Законопроект подали в «палату представителей» несколько дней назад.

Генпрокурор Андрей Швед ранее говорил, что под амнистию попадет около 8000 заключенных.

Но уже сейчас видно, что «политические» под амнистию не попадают: послаблений по наиболее распространенным «политическим» статьям Уголовного кодекса в законопроекте не предусмотрено. Речь идет о таких статьях, как ст. 130 (разжигание розни), 293 (массовые беспорядки), 342 (действия, грубо нарушающие общественный порядок), 361-1 (участие в экстремистском формировании), 368 (оскорбление Лукашенко), 369 (оскорбление представителя власти).

Также амнистия не коснется тех, кто причастен к «экстремистской деятельности», «террористической деятельности», а также тех, кто «злостно нарушает определенный порядок во время отбывания наказания или иных мер уголовной ответственности».

Как отмечали правозащитники, последние недели политзаключенных в большом количестве прогоняют через ШИЗО и карцеры, дают им взыскания и зачисляют в «экстремистские» и даже «террористические» списки. Причем делается это по надуманным основаниям.

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