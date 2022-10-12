Пентагон: Союзники должны помочь Украине восстановить интегрированную систему ПВО и ПРО

Пентагон: Союзники должны помочь Украине восстановить интегрированную систему ПВО и ПРО6
- 12.10.2022, 21:05
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Страны-союзники должны предоставить Украине разные системы противовоздушной обороны.
Страны-союзники должны предоставить Украине разные системы противовоздушной обороны, чтобы она могла защитить свое воздушное пространство от атак со стороны российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли на брифинге.
«То, что нужно сделать всем разным странам, которые были на сегодняшней конференции (Рамштайн - ред), - это подключиться и помочь им (Украине - ред.) восстановить и поддерживать интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны», - сказал он.
Согласно плану, предложенному Штатами, несколько стран, в том числе Израиль и Германия, должны передать Украине системы ПВО.
По словам Милли, задача будет заключаться в том, чтобы использовать одновременно различные системы ПВО.
Он считает, что реализации этой стратегии будет добиться достаточно сложной с технической точки зрения, но все же достижимой.