Пентагон: Союзники должны помочь Украине восстановить интегрированную систему ПВО и ПРО 6 12.10.2022, 21:05

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Страны-союзники должны предоставить Украине разные системы противовоздушной обороны.

Страны-союзники должны предоставить Украине разные системы противовоздушной обороны, чтобы она могла защитить свое воздушное пространство от атак со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли на брифинге.

«То, что нужно сделать всем разным странам, которые были на сегодняшней конференции (Рамштайн - ред), - это подключиться и помочь им (Украине - ред.) восстановить и поддерживать интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны», - сказал он.

Согласно плану, предложенному Штатами, несколько стран, в том числе Израиль и Германия, должны передать Украине системы ПВО.

По словам Милли, задача будет заключаться в том, чтобы использовать одновременно различные системы ПВО.

Он считает, что реализации этой стратегии будет добиться достаточно сложной с технической точки зрения, но все же достижимой.

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