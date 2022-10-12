Лукашисты боятся атак белорусов на РОВД и райисполкомы 26 12.10.2022, 21:21

9,166

В ходе учений в Ельске имитировалось нападение на райисполком и РОВД.

В Беларуси продолжаются тактико-специальные учения органов внутренних дел, внутренних войск и спецподразделений МВД.

В ходе учения в Ельске (Гомельская область) имитировалось нападение на Ельский райисполком и РОВД. Правоохранители отразили атаку, обезвредили и задержали условного противника, сообщает МВД.

Кроме этого участники учений и приглашенные ознакомились с выставкой вооружения, военной и специальной техники, специальных средств, форменной одежды и экипировки и посмотрели обучающий фильм.

Напомним, МВД объявило о проведении тактико-специального учения, объяснив его необходимость «осложнением военно-политической обстановки», которая еще более обостряется «деструктивно настроенными лицами, находящимися за пределами страны».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».