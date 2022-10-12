закрыть
12 октября 2022, среда, 23:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашисты боятся атак белорусов на РОВД и райисполкомы

26
  • 12.10.2022, 21:21
  • 9,166
Лукашисты боятся атак белорусов на РОВД и райисполкомы

В ходе учений в Ельске имитировалось нападение на райисполком и РОВД.

В Беларуси продолжаются тактико-специальные учения органов внутренних дел, внутренних войск и спецподразделений МВД.

В ходе учения в Ельске (Гомельская область) имитировалось нападение на Ельский райисполком и РОВД. Правоохранители отразили атаку, обезвредили и задержали условного противника, сообщает МВД.

Кроме этого участники учений и приглашенные ознакомились с выставкой вооружения, военной и специальной техники, специальных средств, форменной одежды и экипировки и посмотрели обучающий фильм.

Напомним, МВД объявило о проведении тактико-специального учения, объяснив его необходимость «осложнением военно-политической обстановки», которая еще более обостряется «деструктивно настроенными лицами, находящимися за пределами страны».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Если Лукашенко вступит в войну, ВСУ ударят по военным штабам в Беларуси
Если Лукашенко вступит в войну, ВСУ ударят по военным штабам в Беларуси Влад Волошин
Мафиозную власть необходимо ликвидировать
Мафиозную власть необходимо ликвидировать Леонид Невзлин
Нобель – свидетель защиты
Нобель – свидетель защиты Андрей Санников
Костел и этих переживет
Костел и этих переживет Ирина Халип