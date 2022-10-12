Лукашисты боятся атак белорусов на РОВД и райисполкомы

Лукашисты боятся атак белорусов на РОВД и райисполкомы26
- 12.10.2022, 21:21
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В ходе учений в Ельске имитировалось нападение на райисполком и РОВД.
В Беларуси продолжаются тактико-специальные учения органов внутренних дел, внутренних войск и спецподразделений МВД.
В ходе учения в Ельске (Гомельская область) имитировалось нападение на Ельский райисполком и РОВД. Правоохранители отразили атаку, обезвредили и задержали условного противника, сообщает МВД.
Кроме этого участники учений и приглашенные ознакомились с выставкой вооружения, военной и специальной техники, специальных средств, форменной одежды и экипировки и посмотрели обучающий фильм.
Напомним, МВД объявило о проведении тактико-специального учения, объяснив его необходимость «осложнением военно-политической обстановки», которая еще более обостряется «деструктивно настроенными лицами, находящимися за пределами страны».