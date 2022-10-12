Министр обороны Британии: Путин осознал, что Россия не является сверхдержавой 7 12.10.2022, 21:27

8,582

Бен Уоллес

Российское руководство поверило в собственную непобедимость, наблюдая за колоннами танков на параде.

Президент РФ Владимир Путин понял, что Россия не является сверхдержавой на фоне провалов в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса в интервью Evening Standard.

Он отметил, что Россия сейчас проигрывает Украине из-за «своих военных возможностей» и ошибочных «стратегических предположений» своего руководства.

По его словам, российское руководство поверило в собственную непобедимость, наблюдая за колоннами танков на параде, хотя это была «шумиха».

«Сверхдержавы проигрывали войны: СССР в Афганистане, США во Вьетнаме. Большие страны не раз были вынуждены примиряться с поражением от соседа, или от другой страны... Но главное вот в чем. Он (Путин - ред.) только что обнаружил, что (Россия - ред.) не сверхдержава», - заявил министр.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».