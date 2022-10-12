Протесты в Иране расширяются

Протесты в Иране расширяются5
- 12.10.2022, 21:40
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На четвертую неделю протестов работники нефтяного сектора устроили забастовку.
Рабочие нефтехимического завода на юге Ирана в понедельник объявили забастовку – протесты против политики Тегерана распространяются на важные секторы экономики.
На заводе в богатой нефтью провинции Бушир на побережье Персидского залива рабочие объявили забастовку. Они перекрыли дороги и протестовали против властей. «Не бойтесь. Мы вместе, смерть диктатору», – скандировали протестующие.
Протесты впервые распространились на нефтяной сектор Ирана. В прошлом розничные торговцы и малые предприятия закрывали свои двери в поддержку движения протеста за права женщин.
Правительство Ирана пока не комментирует недавние протесты нефтяного сектора. Полуофициальное информационное агентство Tasnim охарактеризовало протесты как спор о заработной плате с участием 700 рабочих, сообщает The Wall Street Journal.
Беспорядки также продолжались в Сенендедже, столице провинции Курдистан. В социальных сетях циркулируют видеоролики, в которых над городом поднимается дым и слышны выстрелы.
Великобритания объявила, что включит в свой санкционный список важных чиновников иранской полиции нравов.
«Эти санкции посылают четкий сигнал иранским властям. Вы должны ответить за репрессии, которым вы подвергли собственный народ», – заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.