В Дроздах выставили на продажу дом почти за $2 миллиона 19 12.10.2022, 21:47

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Как он выглядит.

В Минске на продажу выставлен новый коттедж в Дроздах — элитном районе компактного проживания высокопоставленных чиновников. Такие предложения на рынке недвижимости — редкость, отмечает Realt.by, который заметил объявление. Впрочем, в данном случае и цена — на редкого покупателя: дом предлагают за более чем 5 миллионов рублей, или почти 2 миллиона долларов.

Коттедж расположен в Веснинке, она же Дрозды-2, на улице Вербной, 28 (за строящимся комплексом «Шантэр Хилл»). Дом возведен в 2019 году по индивидуальному проекту, в нем три уровня, два жилых этажа с высотой потолков 3,15 метра, общая площадь — 452 «квадрата», жилая — 216. Фасады утеплены и оштукатурены.

На первом этаже — гостиная с «эксклюзивным двусторонним» дровяным камином и телевизором на 85 дюймов, кухня-столовая с премиумной немецкой бытовой техникой Gaggenau, гостевая комната, гардеробная, тренажерный зал, кладовка, гараж на две машины. На втором этаже — четыре комнаты и кабинет. В двух больших спальнях свои санузлы и гардеробные.

«Вся мебель и двери выполнены из натуральных материалов и по индивидуальным проектам. Вся сантехника производства Villeroy&Boch. Пол — паркетная доска. Вся мебель и двери выполнены из натуральных материалов и по индивидуальным проектам», — заверяют в объявлении.

Участок под домом — площадью 21,5 сотки, с ландшафтным дизайном и автополивом, есть очаг для костра, навес для барбекю. Жилье расположено в водоохранной зоне, в 250 метрах от водохранилища Дрозды.

«Дом окружен природой и частной застройкой премиального класса. Рядом — ТРЦ „Арена-Сити“, SpaRiviera, кинотеатр „Silverscreen“, множество кафе и ресторанов, детский сад, школы, гимназии, велодорожки, различные спортивные сооружения, медицинские центры. До центра города по главному проспекту города 5−7 минут (на автомобиле), рядом с домом расположена остановка общественного транспорта», — описывают продавцы.

Покупателям дом предлагается за 1 млн 950 тысяч долларов, то есть по 4,3 тыс. за квадратный метр. Правда, говорится в объявлении, возможен и торг.

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