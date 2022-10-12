ВСУ освободили уже 75 населенных пунктов в Херсонской области 12.10.2022, 21:57

3,866

Контрнаступление продолжается.

Украинские защитники деоккупировали уже 75 населённых пунктов в Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

«В Херсонской области от российских захватчиков на сегодняшний день у нас освобожденных, подтвержденых 75 населенных пунктов. Только за октябрь Вооруженные силы Украины вернули под сине-желтый флаг 29 населенных пунктов», - сказал он.

Янушевич отметил, что под контроль Украины вернулись, в частности, Нововасиловка, Новогригоровка, Новокаменка, Трифоновка, Красное, а также Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая Александровка, Давыдов Брид, Нововоскресенское, Новогригоровка, Петропавловка.

Глава ОВА также добавил, что ситуация в освобожденных населенных пунктах просто ужасная. Оккупанты разрушили многие дома, больницы, школы, детские сады газопроводов, котельные и линии электропередач.

При этом он сообщил, что на деоккупированных территориях постепенно восстанавливают мобильную связь, а также возвращают электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ освободили 1170 квадратных километров на Херсонском направлении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».