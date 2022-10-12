ВСУ освободили уже 75 населенных пунктов в Херсонской области
- 12.10.2022, 21:57
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Контрнаступление продолжается.
Украинские защитники деоккупировали уже 75 населённых пунктов в Херсонской области.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
«В Херсонской области от российских захватчиков на сегодняшний день у нас освобожденных, подтвержденых 75 населенных пунктов. Только за октябрь Вооруженные силы Украины вернули под сине-желтый флаг 29 населенных пунктов», - сказал он.
Янушевич отметил, что под контроль Украины вернулись, в частности, Нововасиловка, Новогригоровка, Новокаменка, Трифоновка, Красное, а также Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая Александровка, Давыдов Брид, Нововоскресенское, Новогригоровка, Петропавловка.
Глава ОВА также добавил, что ситуация в освобожденных населенных пунктах просто ужасная. Оккупанты разрушили многие дома, больницы, школы, детские сады газопроводов, котельные и линии электропередач.
При этом он сообщил, что на деоккупированных территориях постепенно восстанавливают мобильную связь, а также возвращают электроэнергию.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ освободили 1170 квадратных километров на Херсонском направлении.