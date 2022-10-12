В Житомирской области ПВО сработала на неопознанный летательный аппарат

В Житомирской области ПВО сработала на неопознанный летательный аппарат4
- 12.10.2022, 22:06
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Ситуацию изучают специалисты.
В среду, 12 октября, в Житомирской области сработала система противовоздушной обороны.
Об этом сообщает глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
«Сегодня вечером в Житомирской области предварительно сработали силы ПВО», - говорится в заявлении.
По словам Бунечко, противовоздушная оборона отработала по нераспознанному летательному аппарату.
«Более подробная информация будет после детального изучения территории специалистами», - добавил глава ОВА.