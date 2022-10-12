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В Житомирской области ПВО сработала на неопознанный летательный аппарат

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  • 12.10.2022, 22:06
  • 7,510
В Житомирской области ПВО сработала на неопознанный летательный аппарат

Ситуацию изучают специалисты.

В среду, 12 октября, в Житомирской области сработала система противовоздушной обороны.

Об этом сообщает глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

«Сегодня вечером в Житомирской области предварительно сработали силы ПВО», - говорится в заявлении.

По словам Бунечко, противовоздушная оборона отработала по нераспознанному летательному аппарату.

«Более подробная информация будет после детального изучения территории специалистами», - добавил глава ОВА.

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