NASA своим экспериментом успешно изменило траекторию астероида 5 12.10.2022, 22:17

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Для этого использовался аппарат DART.

Специалисты NASA заявили, что попытка изменить направление астероида Диморф оказалась успешной. Об этом сообщил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

В частности, речь идет об эксперименте NASA, который был проведен для проверки способа изменения траектории космического объекта с помощью зонда. Для этого использовался аппарат DART (Double Asteroid Redirection Test - «Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида»).

12 октября специалисты NASA с помощью телескопов подтвердили информацию о том, что столкновение зонда с астероидом Диморф изменило траекторию последнего. В частности, вращение космического объекта вокруг более крупного астероида Дидим сократилось на 32 минуты, а также изменилось положение Диморфа.

По словам специалистов NASA, эти данные свидетельствуют о том, что у человечества есть перспективная технология, чтобы защитить Землю от потенциальноопасных космических объектов.

Напомним, зонд DART был запущен в ноябре 2021 года с помощью ракеты Falcon 9. После этого космический аппарат направился к астероиду Диморф, который находится в 11 млн километрах от Земли и столкнулся с ним, изменив траекторию космического объекта.

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