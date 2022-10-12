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NASA своим экспериментом успешно изменило траекторию астероида

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  • 12.10.2022, 22:17
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NASA своим экспериментом успешно изменило траекторию астероида

Для этого использовался аппарат DART.

Специалисты NASA заявили, что попытка изменить направление астероида Диморф оказалась успешной. Об этом сообщил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

В частности, речь идет об эксперименте NASA, который был проведен для проверки способа изменения траектории космического объекта с помощью зонда. Для этого использовался аппарат DART (Double Asteroid Redirection Test - «Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида»).

12 октября специалисты NASA с помощью телескопов подтвердили информацию о том, что столкновение зонда с астероидом Диморф изменило траекторию последнего. В частности, вращение космического объекта вокруг более крупного астероида Дидим сократилось на 32 минуты, а также изменилось положение Диморфа.

По словам специалистов NASA, эти данные свидетельствуют о том, что у человечества есть перспективная технология, чтобы защитить Землю от потенциальноопасных космических объектов.

Напомним, зонд DART был запущен в ноябре 2021 года с помощью ракеты Falcon 9. После этого космический аппарат направился к астероиду Диморф, который находится в 11 млн километрах от Земли и столкнулся с ним, изменив траекторию космического объекта.

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