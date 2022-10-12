Белорусы: Россию не поддерживаем 3 12.10.2022, 22:42

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Уличный опрос показал, что белорусы не собираются воевать за идеи «русского мира».

Читатель «Белсата» провел в центре Минска опрос о войне в Украине и поддержке России. Из 25 прохожих только один поддержал Кремль, сказав «Слава России».

Читатель «Белсата» прислал в редакцию видеозапись опроса прохожих в центре Минска. Блогер интересовался, будет ли, по мнению респондентов, мобилизация в Беларуси, поддерживают ли они Россию и готовы ли воевать в Украине за идеи «русского мира». Участие в опросе в основном приняли парни, всего 25 человек. 13 отвечать отказались.

Насчет мобилизации консенсуса нет: кто-то считает, что ее не будет, кто-то на это надеется, кто-то уверен, что она неизбежна.

Но в вопросе поддержки России или желания умереть за нее почти все, кто согласился поговорить, были единодушны.

«Россию не поддерживаю. Считаю, что будет ядерная война и начнется fallout. Думаю, что все будет очень грустно. Ужасное время, время Третьей мировой войны».

«Я точно воевать не пойду. Мне кажется, у нас мало людей, которые поддерживают войну, ну, или только из деревни, например, где часто проблемы с доступом к информации или они живут в такой провластной среде – у них нет другого мнения, поэтому они всегда будут поддерживать то, что делает государство. С этим ничего не поделаешь, с этим надо жить, стараться улучшать образование и доносить свое мнение».

«С человеческой точки зрения Россию не поддерживаю. Жалко людей и с одной, и с другой стороны».

«Ой, ну божечки, конечно же, умирать за Россию не готовы! Очень мало вещей в этом мире, за что можно отдать свою жизнь: можно за любимую жену, за Родину, а не за неизвестно что».

«Как и любой человек, я за мир во всем мире. Я за то, чтобы братья-славяне жили вместе по-дружески. Нет любой войне».

«Нет, Россию не поддерживаю. Вы считаете, что можно убивать людей, братский народ?»

«Воевать за Россию? Интересный вопрос. Идея – их, а жизнь – наша?»

Только одмн человек из опрошенных поддержал Россию. По-русски парень выразил надежды, что «задачи будут выполнены»: «А зачем у нас мобилизация? У нас есть армия, 65 тысяч солдат. Слава России! Я полагаю, задачи будут выполнены. Я поддерживаю то, что делает наш президент и президент Путин».

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