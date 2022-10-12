Макс Корж посоветовал белорусам «верить в лучшее» 12.10.2022, 22:58

Макс Корж

Белорусский рэпер высказался о перспективе ввода белорусских войск в Украину для поддержки РФ в войне.

Белорусский рэпер Макс Корж высказался о перспективе ввода белорусских войск в Украину для поддержки России в войне. По его мнению, этого не случится. Об этом Корж заявил у себя в Instagram ).

«Не пойдут беларусы на чужую землю. Так было всегда и за семь месяцев ничего не поменялось. Верьте в лучшее», — написал артист.

Высказывание музыканта появилось на фоне заявления Александра Лукашенко о развертывании в Беларуси совместной с РФ региональной группировки войск, начала очередных проверок состава мобилизационных резервов и намерения ограничить выезд военнообязанных из страны.

Напомним, Макс Корж в первый же день войны, 24 февраля, однозначно высказался в поддержку Украины и осудил российское вторжение, а затем выпустил несколько песен антивоенного содержания. Все концерты в России, Беларуси и Украине ему пришлось отменить.

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