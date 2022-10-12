Франция может передать Украине системы HIMARS своей модификации 12.10.2022, 23:03

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Париж планирует передать Киеву системы LRU M270.

Франция может передать Украине системы LRU M270. Это модернизированный аналог HIMARS на гусеничном ходу.

Об этом сообщает BBC.

По данным издания, эта информация поступает из многих источников, однако официально не подтверждена. На сегодняшней встрече союзников Украины в формате «Рамштайн» Франция пообещала отдать три свои ракетные установки LRU M270. Такие установки представляют собой модернизированный аналог HIMARS на гусеничном ходу.

Эксперты по вооружениям из проекта Oryx отмечают, что во Франции в строю - всего 12 установок LRU. Еще 40 не модернизированных LRM M270 хранятся на складах.

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