Макей перешел к угрозам из-за идеи Украины о миссии на границе с Беларусью 12 12.10.2022, 23:05

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Владимир Макей

Лукашист обещает принять «меры реагирования военного толка».

В Беларуси заявили, что направление на украинско-белорусской границу наблюдателей из западных стран будет означать участие этих государств в войне в Украине.

Об этом сообщает БелТА.

«Если будут направлены соответствующие представители западных стран на границу Беларуси и Украины, то это означает фактически вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт», - сказал министр иностранных дел Беларусь Владимир Макей.

Макею также задали вопрос, будет ли размещение наблюдателей представлять угрозу национальной безопасности Беларуси.

Он сказал, что это будет зависеть от намерений, с которыми придут наблюдатели или каким оружием они будут вооружены.

«Естественно, будут вырабатываться адекватные меры реагирования. В том числе и военного толка», - добавил он.

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