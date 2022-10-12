Макей перешел к угрозам из-за идеи Украины о миссии на границе с Беларусью

Макей перешел к угрозам из-за идеи Украины о миссии на границе с Беларусью12
- 12.10.2022, 23:05
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Лукашист обещает принять «меры реагирования военного толка».
В Беларуси заявили, что направление на украинско-белорусской границу наблюдателей из западных стран будет означать участие этих государств в войне в Украине.
Об этом сообщает БелТА.
«Если будут направлены соответствующие представители западных стран на границу Беларуси и Украины, то это означает фактически вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт», - сказал министр иностранных дел Беларусь Владимир Макей.
Макею также задали вопрос, будет ли размещение наблюдателей представлять угрозу национальной безопасности Беларуси.
Он сказал, что это будет зависеть от намерений, с которыми придут наблюдатели или каким оружием они будут вооружены.
«Естественно, будут вырабатываться адекватные меры реагирования. В том числе и военного толка», - добавил он.