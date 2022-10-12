США предоставят Украине системы ПВО настолько быстро, насколько это возможно 12.10.2022, 23:12

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Об этом заявил министр обороны США.

США планируют предоставить Украине системы противовоздушной обороны настолько быстро, насколько это физически возможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина в ходе брифинга.

«Системы будут предоставлены настолько быстро, насколько мы физически сможем их туда доставить. Поэтому, как я уже сказал ранее, мы сосредотачиваемся на этом, и мы предоставим имеющиеся у нас системы - которые есть у таких стран, как Германия», - сказал Остин.

Он также отметил, что США попытаются обеспечить дополнительные боеприпасы к существующим системам, которые уже используют ВСУ.

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