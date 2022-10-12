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США предоставят Украине системы ПВО настолько быстро, насколько это возможно

  • 12.10.2022, 23:12
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США предоставят Украине системы ПВО настолько быстро, насколько это возможно

Об этом заявил министр обороны США.

США планируют предоставить Украине системы противовоздушной обороны настолько быстро, насколько это физически возможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина в ходе брифинга.

«Системы будут предоставлены настолько быстро, насколько мы физически сможем их туда доставить. Поэтому, как я уже сказал ранее, мы сосредотачиваемся на этом, и мы предоставим имеющиеся у нас системы - которые есть у таких стран, как Германия», - сказал Остин.

Он также отметил, что США попытаются обеспечить дополнительные боеприпасы к существующим системам, которые уже используют ВСУ.

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