Бойцы Полка Калиновского уничтожают врага с помощью «Белрактаров» 12.10.2022, 23:38

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Видеофакт.

Бойцы Полка Калиновского уничтожают врага с помощью «Белрактаров» - так называют дроны на вооружении Полка коллеги белорусских добровольцев из ВСУ.

«На видео показан тренировочный полет «Буслика» и сброс 120-мм мины, которая прямым попаданием легко уничтожит блиндаж противника, броневик и танк! Благодаря хорошо подготовленным операторам БПЛА полка такие «сюрпризы» уже прилетают по позициям противника на востоке и юге Украины», - говорится в сообщении Полка.

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