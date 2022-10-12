Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании псевдореферендумов в Украине 12.10.2022, 23:54

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Режим Лукашенко голосовал против принятия резолюции.

Генассамблея ООН на заседании 12 октября приняла резолюцию «Территориальная целостность Украины: защищая принципы Устава ООН» о непризнании псевдореферендумов в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях Украины.

За резолюцию проголосовали 143 страны, против – пять, воздержались – 35.

Против резолюции, в частности, голосовали Беларусь, КНДР, Никарагуа, Россия и Сирия.

30 сентября Совбез ООН не смог принять эту резолюцию из-за вето, наложенного Россией.

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