Франция отправила в Украину системы противовоздушной обороны 13.10.2022, 1:31

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Об этом сообщил Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил отправку в Украину систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время выступления на телевидении.

«Мы собираемся поставить радары, комплексы и зенитные ракеты для защиты украинцев от атак. В частности, для защиты их от атак беспилотников», - заявил президент.

Ранее Украина уже обращалась во Францию с просьбой передать одну или несколько батарей комплекса ПВО этого типа. В минобороны Франции ответили, что свободные комплексы имеют неисправные аккумуляторы и нужно время на приведение их в рабочее состояние.

Украина просила у Франции комплекс ПВО SAMP-T. Он был принят на вооружение после комплексных испытаний в 2006 году.

Напомним, что ранее Украина попросила у Франции и Италии системы ПВО SAMP-T.

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