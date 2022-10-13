В Пентагоне ожидают, что Украина продолжит наступление зимой 13.10.2022, 2:57

Запад готов поддерживать Киев в любое время года.

Страны – участницы формата «Рамштайн» по оказанию Украине оборонной помощи едины в поддержке Украины. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил на брифинге по итогам шестого заседания группы «Рамштайн» 12 октября, трансляцию вел CBS News.

Он напомнил, что Германия уже предоставила Украине первую систему ПВО IRIS-T, а также анонсировала поставки дополнительных РСЗО MARS ІІ и гаубиц PzH 2000, а Дания, Норвегия и Германия ранее заявили, что оплатят производство словацких гаубиц Zuzana 2 для Вооруженных сил Украины.

«Эти и многие другие инициативы помогут нам нарастить темп и обеспечить боеспособность Вооруженных сил Украины в будущем и их способность к самообеспечению. Сейчас некоторые страны не в состоянии предложить летальную помощь, но мы призываем их предоставить жизненно важную нелетальную помощь, такую как медицинские товары и снаряжение для холодной погоды, которое необходимо украинцам для борьбы зимой, потому что каждый вклад имеет значение. И члены этой контактной группы едины в нашей поддержке самообороны Украины. В любое время года», – отметил он.

Журналисты обратили внимание на последнюю фразу и спросили, означает ли это, что глава Пентагона ожидает, что Украина продолжит боевые действия зимой, «чтобы отвоевать свою территорию в течение всего сезона до весны».

«Поле боя остается динамичным, и зима всегда является вызовом, когда дело доходит до боевых действий. Но международное сообщество остается единым и готово сделать все возможное, чтобы помочь Украине защитить свои интересы и отстоять свою суверенную территорию. Я ожидаю, что Украина будет продолжать делать все возможное в течение зимы, чтобы вернуть свою территорию и быть эффективной на поле боя», – ответил Остин.

Он заявил, что союзники сделают «все возможное», чтобы убедиться, что Украина имеет все необходимое, «чтобы действовать эффективно».

«И совсем недавно мы видели, что они действуют очень эффективно, как на востоке, так и на юге, поскольку они отвоевали у россиян довольно много территории. Поэтому мы можем ожидать, что такая активность будет продолжаться и зимой», – добавил глава Пентагона.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».