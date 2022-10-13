ВСУ ликвидировали командира 205-й мотострелковой бригады армии РФ полковника Шандуру
- 13.10.2022, 4:11
Оккупанта ликвидировал снайпер.
Полковник ВСУ, блоггер Анатолий Штефан обнародовал информацию, что Вооруженные силы Украины ликвидировали командира 205-й отдельной мотострелковой бригады полковника Шандуру.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
«Командир 205-й отдельной мотострелковой бригады полковник Шандура Эдуард 8 октября успешно от снайперской пули провел операцию по сворачиванию и организованному перебрасыванию с целью наращивания усилий на другом направлении», - отметил он.