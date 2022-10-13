ВСУ ликвидировали командира 205-й мотострелковой бригады армии РФ полковника Шандуру 13.10.2022, 4:11

Оккупанта ликвидировал снайпер.

Полковник ВСУ, блоггер Анатолий Штефан обнародовал информацию, что Вооруженные силы Украины ликвидировали командира 205-й отдельной мотострелковой бригады полковника Шандуру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

«Командир 205-й отдельной мотострелковой бригады полковник Шандура Эдуард 8 октября успешно от снайперской пули провел операцию по сворачиванию и организованному перебрасыванию с целью наращивания усилий на другом направлении», - отметил он.

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