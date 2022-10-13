Неожиданный поворот в деле Крымского моста: погиб судья, слушавший дело дочери Кадырова 6 13.10.2022, 7:46

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Несчастный случай?

Расследование взрыва на Керченском мосту в РФ получило неожиданное продолжение: оказалось, что в момент происшествия там находился судья Сергей Маслов, который слушал дело против дочери Рамзана Кадырова, путинского ставленника в Чечне, информирует «Медуза».

В деле, которое вел Маслов перед смертью, обвинялась Айшат Кадырова. Последняя должна была уплатить задолженность перед издательством Conde Nast в размере более 800 тысяч рублей, а также штраф - около 900 тысяч рублей.

Журналисты «Медузы» предполагают, что смерть судьи не была несчастным случаем.

Напомним, утром 8 октября на мосту через Керченский пролив произошел взрыв, сопровождавшийся сильным пожаром.

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