Макрон предупредил Лукашенко 2 13.10.2022, 7:51

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Эммануэль Макрон

У диктатора могут начаться серьезные неприятности.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что диктатор Александр Лукашенко будет иметь проблемы, если активнее присоединиться к войне против Украины на стороне РФ.

Об этом сообщает «Укринформ».

«Если Лукашенко решит еще больше втянуться в эту войну, он сделает это вопреки видению значительной части своего народа. И он сделает это, взяв на себя ответственность, которая, я думаю, не пройдет без проблем для него», — отметил французский лидер.

Когда президента спросили, свидетельствуют ли заявления Лукашенко о возможном расширении конфликта, Макрон ответил: «Я думаю, что это часть рисков».

Напомним, что президент России Владимир Путин и диктатор Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко заявил о военной угрозе своей стране и обвинил Украину в «подготовке наступления».

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