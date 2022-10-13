Макрон предупредил Лукашенко

Макрон предупредил Лукашенко2
- 13.10.2022, 7:51
- 12,882
У диктатора могут начаться серьезные неприятности.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что диктатор Александр Лукашенко будет иметь проблемы, если активнее присоединиться к войне против Украины на стороне РФ.
Об этом сообщает «Укринформ».
«Если Лукашенко решит еще больше втянуться в эту войну, он сделает это вопреки видению значительной части своего народа. И он сделает это, взяв на себя ответственность, которая, я думаю, не пройдет без проблем для него», — отметил французский лидер.
Когда президента спросили, свидетельствуют ли заявления Лукашенко о возможном расширении конфликта, Макрон ответил: «Я думаю, что это часть рисков».
Напомним, что президент России Владимир Путин и диктатор Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко заявил о военной угрозе своей стране и обвинил Украину в «подготовке наступления».