«Три дня без еды и воды, окопы затопило»: российские мобилизованные сбежали с позиций и попали в плен 4 13.10.2022, 8:06

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Их бросили на фронт под Сватово без подготовки и снабжения.

В плен украинской армии попали пять российских военнослужащих, призванных в российскую армию по мобилизации. Их бросили на передовые позиции без подготовки и снабжения.

Допрос пленных был опубликован 12 октября украинскими военными. Ролик доступен на Telegram-канале «Украина 365».

Судя со слов пленников, они были захвачены на участке фронта в районе Сватово, где ВСУ ведут контрнаступление.

Мобилизованных бросили на передовые позиции без командования, еды, воды и какого-то серьезного оружия.

«Утром приехали на какое-то поле. Там были окопы. Нас высадили и сказали: «Идите, занимайте позиции и сидите». Мы высадились. Началась бомбежка минометная. Нас бомбили по три раза в день. Задач никаких не ставилось. Мы были с… автоматами. Больше ничего не было. Ни еды, ни воды. Это продолжалось в течение трех суток. На третьи сутки пошел ливень. У нас затопило все окопы по пояс. Кто-то ушел раньше, кто-то позже. Мы ушли с товарищем позже.. В сторону, откуда прибыли. Там оказался украинский блокпост. Нам сказали: «Бросайте оружие, если хотите жить». И все на этом закончилось», - рассказал один из пленников.

Другие уточнили, что окопы, в которые их бросили, были полуразрушенные, без блиндажей. Там они нашли много брошенного оружия. Вероятно, его после себя оставили другие оккупанты, которые спасались бегством.

«Нам сказали: «Идите, куда хотите», - сообщил один из пленных.

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